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Самая большая в Солнечной системе: ученые вычислили размер кометы-гиганта

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
23 сентября, 15:13
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Ранее в этом году два астронома обнаружили самую большую комету, когда-либо виденную в Солнечной системе. Она пролетит мимо Солнца в 2031 году
Комета Бернардинелли-Бернштейна самая большая в Солнечной системе. Фото: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva
Комета Бернардинелли-Бернштейна самая большая в Солнечной системе. Фото: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

Новое исследование авторов находки Педро Бернардинелли и Гэри Бернстайна из Пенсильванского университета продемонстрировало, насколько огромная комета.

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Комета занесена в каталог как комета C/2014 UN271, но также известна как комета Бернардинелли-Бернштейна в честь первооткрывателей.

По предварительным оценкам, ширина кометы составляет 150-200 километров. Этот размер подразумевает массу в 10 раз больше, чем масса кометы Хейла-Боппа, которая стала известной как "Большая комета" 1997 года, , пишет cnet.com.

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Астроном Уилл Гейтер собрал множество иллюстраций других примечательных объектов Солнечной системы, чтобы показать, насколько велика комета Бернардинелли-Бернштейна.

К счастью, комета-гигант не представляет угрозы Земле, но в настоящее время она направляется во внутренние области Солнечной системы и пройдет в непосредственной близости к Солнцу в 2031 году. Ученые уже сейчас наблюдают на поверхности Солнца всплески и увеличение яркости.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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