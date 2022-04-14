Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире

Война в Украине заставила по-новому посмотреть на механизированную боевую технику

Российские танки входят в число худших в мире / Фото: Коллаж: Сегодня

Сколько бы российские пропагандисты не пели о могуществе российской армии, в Украине их многочисленная техника превращается в металлолом. Мы уже писали, как Украина переписала правила войны.

Читайте также: Как отличить российскую технику – фото и полная характеристика

Реклама

Исходя из этого, эксперты издания popularmechanics.com составили пятерку худших танков, стоящих на вооружении у разных стран мира. Что главное – в нем оказалось два танка армии РФ и еще один, который относится к советскому оборонпрому.

ТОП-5 худших танков мира

5. Т-34/85 (Северная Корея)

4. Арджун (Индия)

3. Т-72 (Россия)

2. Т-80 (Россия)

1. Тиам (Иран)

Т-34/85

Корейский Т-34/85 – это тот самый знаменитый советский танк, который "брал Берлин". Спустя 80 лет они до си пор находятся на вооружении у КНДР.

Реклама

Танки были капитально отремонтированы и оснащены новой ходовой частью и решетчатой ​​броней, но в реальном бою смогут продержаться против современных танков не более нескольких секунд.

Т-72

Несмотря на то, что на бумаге Т-72 мощный танк, у него есть серьезные проблемы. Основное орудие по нынешним меркам посредственное, а самому танку не хватает современных боеприпасов.

Реклама

Низкий профиль Т-72, ​​хотя и помогает избежать обнаружения, означает, не позволяет поднять основное орудие для поражения врагов в многоэтажных зданиях.

Такие модификации, как Т-72Б и Т-72Б3, не получили серьезной модернизации брони, вместо этого довольствуясь добавлением блоков динамической защиты. Даже сегодня на большинстве танков Т-72 армии РФ отсутствуют прицельные системы ночного видения третьего поколения.

А самая большая проблема заключается в том, что боеприпас хранится внутри танка и при пробитии брони часто происходит детонация, что приводит к гибели экипажа.

Т-80

Т-80 – еще один пережиток Советского Союза. Он очень похож по вооружению, защите и внешнему виду на Т-72, но использует бензиновый газотурбинный двигатель вместо дизельного двигателя.

Но в этом же кроется его недостаток – газотурбинный двигатель менее надежен, также потребляет больше топлива и вынуждает обеспечивать подачу двух видов топлива, а мы видим, какие проблемы со снабжением испытывает РФ в Украине.

Из 57 танков Т-80У, потерянных РФ в Украине, уничтожено только 15. Остальные 42 танка были брошены или захвачены, что позволяет предположить, что у машин закончилось топливо или возникли механические проблемы. Из 21 единиц улучшенного танка Т-80БВМ было уничтожено только 6, а остальные 15 либо брошены, либо захвачены.

Всего в армиях мира насчитывается 73 000 танков различных модификаций. По информации журналиста Николаса Драммонда, в арсенале России было 12950 боевых машин – больше всего в мире. Но не всегда количество означает качество.

По данным Министерства обороны за время войны украинские военные уже уничтожили 739 танков армии РФ.