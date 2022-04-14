Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 10:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Война в Украине заставила по-новому посмотреть на механизированную боевую технику
Российские танки входят в число худших в мире
Российские танки входят в число худших в мире / Фото: Коллаж: Сегодня

Сколько бы российские пропагандисты не пели о могуществе российской армии, в Украине их многочисленная техника превращается в металлолом. Мы уже писали, как Украина переписала правила войны.

Читайте также: Как отличить российскую технику – фото и полная характеристика

Реклама

Исходя из этого, эксперты издания popularmechanics.com составили пятерку худших танков, стоящих на вооружении у разных стран мира. Что главное – в нем оказалось два танка армии РФ и еще один, который относится к советскому оборонпрому.

ТОП-5 худших танков мира

  • 5. Т-34/85 (Северная Корея)
  • 4. Арджун (Индия)
  • 3. Т-72 (Россия)
  • 2. Т-80 (Россия)
  • 1. Тиам (Иран)

Т-34/85

Корейский Т-34/85 – это тот самый знаменитый советский танк, который "брал Берлин". Спустя 80 лет они до си пор находятся на вооружении у КНДР.

Реклама

Танки были капитально отремонтированы и оснащены новой ходовой частью и решетчатой ​​броней, но в реальном бою смогут продержаться против современных танков не более нескольких секунд.

Т-72

Несмотря на то, что на бумаге Т-72 мощный танк, у него есть серьезные проблемы. Основное орудие по нынешним меркам посредственное, а самому танку не хватает современных боеприпасов.

Реклама

Низкий профиль Т-72, ​​хотя и помогает избежать обнаружения, означает, не позволяет поднять основное орудие для поражения врагов в многоэтажных зданиях.

Такие модификации, как Т-72Б и Т-72Б3, не получили серьезной модернизации брони, вместо этого довольствуясь добавлением блоков динамической защиты. Даже сегодня на большинстве танков Т-72 армии РФ отсутствуют прицельные системы ночного видения третьего поколения.

А самая большая проблема заключается в том, что боеприпас хранится внутри танка и при пробитии брони часто происходит детонация, что приводит к гибели экипажа.

Т-80

Т-80 – еще один пережиток Советского Союза. Он очень похож по вооружению, защите и внешнему виду на Т-72, но использует бензиновый газотурбинный двигатель вместо дизельного двигателя.

Но в этом же кроется его недостаток – газотурбинный двигатель менее надежен, также потребляет больше топлива и вынуждает обеспечивать подачу двух видов топлива, а мы видим, какие проблемы со снабжением испытывает РФ в Украине.

Из 57 танков Т-80У, потерянных РФ в Украине, уничтожено только 15. Остальные 42 танка были брошены или захвачены, что позволяет предположить, что у машин закончилось топливо или возникли механические проблемы. Из 21 единиц улучшенного танка Т-80БВМ было уничтожено только 6, а остальные 15 либо брошены, либо захвачены.

Всего в армиях мира насчитывается 73 000 танков различных модификаций. По информации журналиста Николаса Драммонда, в арсенале России было 12950 боевых машин – больше всего в мире. Но не всегда количество означает качество.

По данным Министерства обороны за время войны украинские военные уже уничтожили 739 танков армии РФ.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Компания, работающая на разведку США, запустит новые спутники для слежки за Украиной Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41200

Binance Coin (BNB)

420.8

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.67

Theta (THETA)

3.19

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять