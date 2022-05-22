Взорвать инопланетян в космосе – о чем думают разработчики секретного оружия в Пентагоне

Есть ли у землян супер-оружие, чтобы остановить инопланетное вторжение, если таковое произойдет? Шутки в сторону – ученые умы Пентагона правда об этом думают

Hазработчики секретного оружия в Пентагоне могут взорвать инопланетян в космосе / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Знаете ли вы, что американские исследователи обдумывали планы космических кораблей, способных уничтожать инопланетян уже сегодня? Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), например, славится своими разработками в области секретного оружия.

В открытую не говорится, что в настоящее время находится в разработке, но некоторые слухи могут быть правдой. Пока же Пентагон копит силы, посадочный модуль НАСА InSight Mars "умирает" на Красной планете.

Реклама

В настоящее время DARPA разрабатывает систему жидкостного лазера HELLADS

Но если инопланетяне когда-нибудь нападут на нас, каков шанс, что у мировых вооруженных сил есть что-то тайное в рукаве, чтобы спасти нас? Одним из примеров является система защиты от высокоэнергетического жидкостного лазера, или HELLADS. В настоящее время DARPA разрабатывает эту систему.

В ней будут использоваться высокоэнергетические лазеры, способные нацеливаться, отслеживать и в конечном итоге уничтожать цели. В настоящее время разрабатываемые лазеры слишком тяжелы для установки на самолете, но в будущем планируется миниатюризация 150-киловаттного варианта.

Реклама

Можно только догадываться, будет ли такое оружие иметь какую-либо пользу против инопланетных кораблей. Но у DARPA также могут быть разработки для сверхскоростных и маневренных самолетов. Например Falcon HTV-2, это экспериментальный гиперзвуковой беспилотный ракетный летательный аппарат.

Falcon HTV-2, гиперзвуковой беспилотный ракетник, теоретически мог бы остановить инопланетян

По данным DARPA, этот корабль сможет развивать скорость до 20 Маха и, по-видимому, в первую очередь предназначен для разведки. С некоторыми дополнительными разработками, возможно, можно будет фактически вооружить такой автомобиль и обрушить его на какие-то ничего не подозревающие инопланетные силы.

Реклама

Другое потенциальное экспериментальное оружие включает магнито-гидродинамические взрывчатые боеприпасы. Эти снаряды, для краткости называемые MAHEM, используют "магнитогидродинамически сформированные металлические струи, управляемые генератором сжатого магнитного потока (CMFG)".

Хотя дополнительной технической информации о наземных объектах мало (по понятным причинам), похоже, что это оружие работает, используя магнитное поле, чтобы втолкнуть расплавленный металл в цель. Опять же, бог знает, нанесет ли это какой-либо реальный ущерб инопланетянину или инопланетному кораблю.

Также мы писали, что в Конгрессе США впервые за 50 лет показали видео с НЛО.