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Прощай, марсоход, ты сделал все, что мог – посадочный модуль НАСА InSight Mars "умрет" на красной планете

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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19 мая, 13:00
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Посадочному аппарату НАСА InSight осталось жить недолго: к концу лета его энергия иссякнет и он отключится. Ученые отмечают, что марсоход продела важнейшую работу
Посадочный модуль НАСА InSight Mars «умрет» на красной планете к концу этого лета
Посадочный модуль НАСА InSight Mars «умрет» на красной планете к концу этого лета

Марсианскому посадочному аппарату НАСА InSight осталось жить всего несколько месяцев: к концу лета его энергия иссякнет. У аппарата осталось всего несколько месяцев для выполнения своей миссии: сейчас посадочный модуль InSight борется с долговременным скоплением пыли на своих солнечных батареях.

Но марсоход изжил свое, уверены ученые, его посадочная мощность снизилась до одной десятой от доступной посадочной мощности в 5000 ватт-часов, заявили официальные лица Наса. Также недавно NASA отложили полет мини-корабля на Луну.

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Марсоход ІnSight приземлился на Красной планете еще в ноябре 2018 и все это время исправно работал
Марсоход ІnSight приземлился на Красной планете еще в ноябре 2018 и все это время исправно работал / Фото: www.space.com

Марсоход ІnSight приземлился на Красной планете в ноябре 2018 года и провел беспрецедентные измерения сейсмической активности на Марсе после неудачных попыток таких космических кораблей, как Viking. Всего несколько недель назад InSight сообщил о самом сильном землетрясении на Марсе.

Этот "малыш" выделил сильнейшее землетрясение среди 1300 других землетрясений, которые он почувствовал с момента прибытия на красную планету. Работа марсохода ІnSight позволила ученым точно установить пределы толщины земной коры и размера ядра, что ученые умы охарактеризовали, как главное достижение миссии.

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У нас была очень нечеткая картина того, что происходило внутри Марса ранее, и мы думаем, что реальный вклад InSight заключается в том, что теперь мы действительно можем нарисовать точную количественную картину внутри Марса, — заявили официальные лица Наса.

Архив, собранный модулем, будет полезен не только для будущих марсианских миссий, но и для других, которые могут использовать сейсмические исследования или оценивать внутреннюю часть скалистых миров.

Один из ученых НАСА, который сказал, что большую часть своей карьеры работал над созданием сейсмометра на Красной планете, предположил, что следующим местом исследования может быть Венера (при условии, что новый модуль сможет выдержать сильную жару).

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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