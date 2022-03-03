Война не помеха: Apple анонсировал презентацию новых продуктов

Пока Украину разрывают ракеты, выпущенные оккупационными войсками России, Apple готовится обновить линейку своих продуктов. Новинки будут показаны в начале марта

Apple проведет презентацию новых продуктов 14 сентября / Фото: REUTERS

Первая в 2021 году презентация Apple пройдет 8 марта. Время начала – 20:00 по киевскому времени. Традиционно, следить за презентацией можно будет в Youtube или на официальном сайте Apple.

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Ожидается, что будут представлены обновленные модели iPhone SE 5G, iPad Air, MacBook Air и MacBook Pro. Кроме этого, аналитики ждут обновления iOS до версии 15.4.

Ранее мы сообщали, что Apple покажет минимум семь новых Mac и новую ОС. Новая техника получит обновленный чип M2.

Отметим, что для России эта презентация окажется бесполезной. Apple прекратила продажу своей техники в стране и даже закрыла местные магазины. Кроме этого, были отключены Apple Pay и другие услуги.