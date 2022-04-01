В Украине закрывают интернет провайдеров за нежелание блокировать российскую пропаганду

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций, сообщает cip.gov.ua.
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Первыми "жертвами" борьбы с путинской пропагандой стали два юрлица с подозрительно похожими названиями ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ" – эти компании уже исключили из Реестра.
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Причина – невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), касающиеся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине.
Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:
- Установление временных особенностей маршрутизации трафика, согласно этому решению
- Аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом
- Аннулирование лицензий на использование радиочастотного ресурса
- Исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.
Напомним, что Россия полным ходом блокирует сервисы, неугодные путинской власти. Совсем недавно под запрет попали Facebook и Instagram.