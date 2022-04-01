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В Украине закрывают интернет провайдеров за нежелание блокировать российскую пропаганду

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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1 апреля, 06:15
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В Украине пытаются остановить не только российскую армию, но и нашествие путинской пропаганды в Сети
Провайдеров жестко наказывают за отказ отключать российскую пропаганду
Провайдеров жестко наказывают за отказ отключать российскую пропаганду / Фото: REUTERS

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций, сообщает cip.gov.ua.

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Первыми "жертвами" борьбы с путинской пропагандой стали два юрлица с подозрительно похожими названиями ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ" – эти компании уже исключили из Реестра.

Причина – невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), касающиеся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине.

Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:

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  • Установление временных особенностей маршрутизации трафика, согласно этому решению
  • Аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом
  • Аннулирование лицензий на использование радиочастотного ресурса
  • Исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.

Напомним, что Россия полным ходом блокирует сервисы, неугодные путинской власти. Совсем недавно под запрет попали Facebook и Instagram.

Александр Трикиша
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