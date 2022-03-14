В украинской киберармии уже 300 тысяч человек: как туда попасть и чем они занимаются

Украинская армия бьет оккупанта на нашей земле, а в это время кибервойска борются с Россией в цифровом мире. Помочь им может любой желающий

В украинской IT-армии более 300 тысяч человек / Фото: Pixabay, REUTERS, Коллаж: Сегодня

С началом военных действий в Украине вместе с всеобщей мобилизацией была создана IT-армия. На сегодня она насчитывает уже более 300 тысяч человек.

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Не зря же войну в Украине называют первой в мире кибервойной, ведь ранее ни в одном из конфликтов в мире настолько не использовались кибератаки. Кстати, мы уже писали, что провал армии России начался с неудачной кибератаки.

Чем занимается IT-армия

Для примера, на выходных кибервойска атаковали сервисы по доставке еды и кинотеатры, чтобы испортить россиянам досуг.

До этого их целью становились и так перегруженные банковские системы, сайт РЖД и онлайн-покупка железнодорожных билетов.

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Вот так, например. выглядели госсайты РФ:

Как вступить в IT-армию

Для вступления в IT-армию достаточно присоединиться к группе в Telegram. Ежедневно администрация группы выкладывает новые задания для атак – это могут быть обычные полезные сервисы для досуга или даже банковские системы.

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Что нужно делать

Даже без особых навыков в программировании вы можете стать полезным солдатом в IT-армии. Каждое задание сопровождается короткой инструкцией и актуальными ссылками для нужного софта.

Но украинской армии можно помогать, даже если у вас на руках есть только смартфон: