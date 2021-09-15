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СЕГОДНЯ Техно

В Украине стартовала продажа iPhone 13: сколько стоит

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 сентября, 10:06
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На следующий день после презентации iPhone 13 в Украине стартовали продажи новинки от Apple. Минимальная стоимость составляет 27 тысяч, а за максимальную комплектацию придется отдать порядка 50 тысяч
iPhone 13 появился в продаже в Украине
iPhone 13 появился в продаже в Украине

iPhone 13 был показан во время презентации 14 сентября. Все характеристики и отличия от предыдущей модели мы показали в нашем материале.

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Большинство популярных интернет-магазинов анонсировали старт продаж, однако цены пока не указывают. Впрочем, нам удалось найти сайт, где уже можно сделать предварительный заказ "айфонов" 13 серии с указанием цен.

Для сравнения, рекомендованная цена на модель mini со 128 ГБ памяти в США составляет 699 долларов (примерно 18600 грн по сегодняшнему курсу).

Сколько стоит iPhone 13 в Украине:

iPhone 13 mini:

  • 128 ГБ – 26995 грн
  • 256 ГБ – 29995 грн
  • 512 ГБ – 33995 грн
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iPhone 13:

  • 128 ГБ – 29995 грн
  • 256 ГБ – 33995 грн
  • 512 ГБ – 37995 грн

iPhone 13 Pro:

  • 256 ГБ – 34499 грн
  • 512 ГБ – 39499 грн
  • 1 ТБ – 44499 грн

iPhone 13 Pro Max:

  • 256 ГБ – 38999 грн
  • 512 ГБ – 43999 грн
  • 1 ТБ – 49999 грн

Стоимость iPhone 13 в США:

Цены, $
128 ГБ256 ГБ512 ГБ1 ТБ
iPhone 13 mini699799999-
iPhone 137998991099-
iPhone 13 Pro999109912991699
iPhone 13 Pro Max1099119913991799
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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