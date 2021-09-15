В Украине стартовала продажа iPhone 13: сколько стоит

iPhone 13 был показан во время презентации 14 сентября. Все характеристики и отличия от предыдущей модели мы показали в нашем материале.
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Большинство популярных интернет-магазинов анонсировали старт продаж, однако цены пока не указывают. Впрочем, нам удалось найти сайт, где уже можно сделать предварительный заказ "айфонов" 13 серии с указанием цен.
Для сравнения, рекомендованная цена на модель mini со 128 ГБ памяти в США составляет 699 долларов (примерно 18600 грн по сегодняшнему курсу).
Сколько стоит iPhone 13 в Украине:
iPhone 13 mini:
- 128 ГБ – 26995 грн
- 256 ГБ – 29995 грн
- 512 ГБ – 33995 грн
iPhone 13:
- 128 ГБ – 29995 грн
- 256 ГБ – 33995 грн
- 512 ГБ – 37995 грн
iPhone 13 Pro:
- 256 ГБ – 34499 грн
- 512 ГБ – 39499 грн
- 1 ТБ – 44499 грн
iPhone 13 Pro Max:
- 256 ГБ – 38999 грн
- 512 ГБ – 43999 грн
- 1 ТБ – 49999 грн
Стоимость iPhone 13 в США:
|Цены, $
|128 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ
|1 ТБ
|iPhone 13 mini
|699
|799
|999
|-
|iPhone 13
|799
|899
|1099
|-
|iPhone 13 Pro
|999
|1099
|1299
|1699
|iPhone 13 Pro Max
|1099
|1199
|1399
|1799