В Украине стартовала продажа iPhone 13: сколько стоит

На следующий день после презентации iPhone 13 в Украине стартовали продажи новинки от Apple. Минимальная стоимость составляет 27 тысяч, а за максимальную комплектацию придется отдать порядка 50 тысяч

iPhone 13 появился в продаже в Украине

iPhone 13 был показан во время презентации 14 сентября. Все характеристики и отличия от предыдущей модели мы показали в нашем материале.

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Большинство популярных интернет-магазинов анонсировали старт продаж, однако цены пока не указывают. Впрочем, нам удалось найти сайт, где уже можно сделать предварительный заказ "айфонов" 13 серии с указанием цен.

Для сравнения, рекомендованная цена на модель mini со 128 ГБ памяти в США составляет 699 долларов (примерно 18600 грн по сегодняшнему курсу).

Сколько стоит iPhone 13 в Украине:

iPhone 13 mini:

128 ГБ – 26995 грн

– 26995 грн 256 ГБ – 29995 грн

– 29995 грн 512 ГБ – 33995 грн

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iPhone 13:

128 ГБ – 29995 грн

– 29995 грн 256 ГБ – 33995 грн

– 33995 грн 512 ГБ – 37995 грн

iPhone 13 Pro:

256 ГБ – 34499 грн

– 34499 грн 512 ГБ – 39499 грн

– 39499 грн 1 ТБ – 44499 грн

iPhone 13 Pro Max:

256 ГБ – 38999 грн

– 38999 грн 512 ГБ – 43999 грн

– 43999 грн 1 ТБ – 49999 грн

Стоимость iPhone 13 в США:

Цены, $ 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ iPhone 13 mini 699 799 999 - iPhone 13 799 899 1099 - iPhone 13 Pro 999 1099 1299 1699 iPhone 13 Pro Max 1099 1199 1399 1799