Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и цена iPhone13: що нового и цена ⚽ Шериф - Шахтар: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Техно

В Україні стартував продаж iPhone 13: скільки коштує

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 вересня, 10:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На наступний день після презентації iPhone 13 в Україні стартував продаж новинки від Apple. Мінімальна вартість становить 27 тисяч, а за максимальну комплектацію доведеться віддати близько 50 тисяч
iPhone 13 з'явився у продажу в Україні
iPhone 13 з'явився у продажу в Україні

iPhone 13 був показаний під час презентації 14 вересня. Всі характеристики і відмінності від попередньої моделі ми показали в нашому матеріалі.

Читайте також: IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod: як виглядають і скільки коштують новинки від Apple

Реклама

Більшість популярних інтернет-магазинів анонсували старт продажів, проте ціни поки не вказують. Втім, нам вдалося знайти сайт, де вже можна зробити попереднє замовлення "айфонів" 13 серії із зазначенням цін.

Для порівняння, рекомендована ціна на модель mini з 128 ГБ пам'яті в США становить 699 доларів (приблизно 18600 грн за сьогоднішнім курсом).

Скільки коштує iPhone 13 в Україні:

iPhone 13 mini:

  • 128 ГБ – 26995 грн
  • 256 ГБ – 29995 грн
  • 512 ГБ – 33995 грн
Реклама

iPhone 13:

  • 128 ГБ – 29995 грн
  • 256 ГБ – 33995 грн
  • 512 ГБ – 37995 грн

iPhone 13 Pro:

  • 256 ГБ – 34499 грн
  • 512 ГБ – 39499 грн
  • 1 ТБ – 44499 грн

iPhone 13 Pro Max:

  • 256 ГБ – 38999 грн
  • 512 ГБ – 43999 грн
  • 1 ТБ – 49999 грн

Вартість iPhone 13 в США:

Ціни, $
128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ
iPhone 13 mini 699799999-
iPhone 13 7998991099-
iPhone 13 Pro 999109912991699
iPhone 13 Pro Max 1099тисячі сто дев'яносто-дев'ять1 399тисяча сімсот дев'яносто-дев'ять
Реклама

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти