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В США рассекретили секретный документ с предложением нанести ядерный удар по Луне

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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22 апреля, 09:20
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Правительственная компания хотела искать на Луне новый вид сверхпрочного металла
Американцы хотели взорвать Луну
Американцы хотели взорвать Луну / Фото: Коллаж: Сегодня

В США рассекретили более 1600 страниц документов правительственной программы США Advanced Aerospace Threat Identification Program, которая была сосредоточена на разработке военных и кое-где фантастических технологий.

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Список невероятных идей включали маскировку-невидимку, проходимые червоточины, звездные врата, отрицательную энергию, антигравитацию, высокочастотную связь с помощью гравитационных волн, но самая невероятная касалась Луны.

Авторы проекта предлагали с помощью термоядерной взрывчатки прорубить туннель в центр спутника Земли, чтобы поискать там "чрезвычайно легкие металлы", который были бы в 100 раз легче стали, но при этом оставались прочными.

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К сожалению, (или к счастью), ни одна из этих технологий даже близко не приблизилась к реальности, пишет vice.com.

Перед этим США рассекретили документы о неизвестном межзвездном объекте, упавшем на Землю в 2014 году. Метеорит, упавший в Тихий океан, оказался первым в истории объектом из другой звездной системы.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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