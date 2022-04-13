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США рассекретили документы о неизвестном межзвездном объекте, упавшем на Землю в 2014 году

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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13 апреля, 13:19
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Метеорит, упавший в Тихий океан, оказался первым в истории объектом из другой звездной системы
Тайну метеорита скрывали на протяжении восьми лет
Тайну метеорита скрывали на протяжении восьми лет / Фото: CNET

Неизвестный объект, врезавшийся в Землю в 2014 году, оказался метеоритом из другой звездной системы.

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Метеорит размером всего 0,45 метра в поперечнике пролетел 8 января 2014 года над Папуа-Новой Гвинеей и врезался в южную часть Тихого океана со скоростью 210 000 км/ч, что превосходит средние скорости метеоров в Солнечной системе.

Неизвестная комета врезалась в Землю в 2014 году
Неизвестная комета врезалась в Землю в 2014 году / Фото: Pixabay

На основе его скорости и траектории ученые пришли к выводу, что метеорит возник далеко за пределами нашей Солнечной системы – возможно, он прилетел "из глубины планетарной системы или со звезды в толстой части диска галактики Млечный Путь".

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Об этом стало известно из рассекреченных документов, недавно опубликованных Космическим командованием США (USSC), пишет express.co.uk.

Это подтверждение также сделало этот метеорит первым межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным в нашей Солнечной системе.

Оно было сделано до появления таинственного астероида Оумуамуа, который пролетел мимо нашей планеты в 2017 году. Кстати, ученые отправят вслед за ним корабль, чтобы изучить неизвестный объект.

Александр Трикиша
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