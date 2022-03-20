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Поделится миллиардами: Epic Games пожертвует доходы от Fortnite Украине

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20 марта, 10:44
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Компания по разработке и дистрибуции компьютерных игр пожертвует крупную сумму на гуманитарную помощь украинцам
Доход от Fortnite пожертвуют на помощь Украине
Доход от Fortnite пожертвуют на помощь Украине / Фото: Epic Games

Все покупки Fortnite за реальные деньги, сделанные в период с 20 марта по 3 апреля, будут распределены среди организаций по оказанию гуманитарной помощи украинцам.

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Отказаться от участия в акции невозможно, так что российским геймерам придется либо делать пожертвования в пользу Украины, либо отказаться от любых покупок до 4 апреля.

Кстати, ранее Epic Games запретил российским киберспортсменам получать призовые на турнирах по Fortnite.

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К благотворительной акции Epic Games также присоединились такие платформы как Xbox и Microsoft. Ранее мы писали, что россияне столкнулись с проблемами при покупке компьютерных игр.

Fortnite - одна из самых популярных онлайн-игр в мире и принесла компании 9 миллиардов долларов за два года. Игра представляет из себя кооперативный симулятор выживания с открытым миром, где можно сражаться с зомби, воевать друг с другом в "королевской битве" или самостоятельно выстраивать сооружения. Кстати, Fortnite опередила Meta с созданием метавселенной.

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