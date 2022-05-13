В Латвии заблокируют российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Сайты не будут работать уже со следующей недели

Российским соцсетям в Латвий пришел конец/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Латвии решили запретить российские соцсети. В частности, речь идет о "Вконтакте", "Одноклассниках" и "Мой мир".

Об этом в Twitter сообщил глава латвийского Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

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"На территории Латвии будет ограничен доступ к платформам "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир"", — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что соцсети не будут работать уже со следующей недели.

Блокировка "Вконтакте" в Украине

Согласно решению СНБО от 28 апреля 2017 года доступ к сайту "ВКонтакте" от 16 мая 2017 года заблокирован в Украине. Эта блокировка проводилась в рамках санкций Украины против России, введенных за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и направленная на обеспечение информационной безопасности Украины.

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