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В игре Fortnite собрали 4 миллиарда пожертвований для Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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5 апреля, 17:47
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Колоссальную сумму удалось собрать всего за две недели
Игроки Fortnite пожертвовали Украине 144 миллиона долларов
Игроки Fortnite пожертвовали Украине 144 миллиона долларов / Фото: Twitter

Компания по разработке и дистрибуции компьютерных игр Epic Games собрала на продаже Fortnite 144 миллиона долларов для гуманитарной помощи для Украины.

По нынешнему курсу эта сумма составляет примерно 4,2 миллиарда гривен!

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"Мы благодарим всех, кто присоединился к нам в поддержке гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны в Украине", – говорится в заявлении компании.

20 марта Epic Games запустил кампанию, согласно которой все покупки Fortnite за реальные деньги, сделанные до 3 апреля, были распределены среди организаций по оказанию гуманитарной помощи украинцам.

Fortnite - одна из самых популярных онлайн-игр в мире и принесла компании 9 миллиардов долларов за два года. Игра представляет из себя кооперативный симулятор выживания с открытым миром, где можно сражаться с зомби, воевать друг с другом в "королевской битве" или самостоятельно выстраивать сооружения.

Ранее мы писали, что на продаже геймерского набора Humble Bundle собрали более 10 млн долларов на помощь Украине.

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