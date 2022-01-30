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В это сложно поверить: невероятное видео из космоса оказалось настоящим

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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30 января, 18:11
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В Сети появилось невероятное timelaps видео передвижения спутников Сатурна. В Сети заподозрили, что это может быть монтаж
Зонд Юнона предоставил ученым новые данные о Юпитере
Зонд Юнона предоставил ученым новые данные о Юпитере / Фото: REUTERS

На первой части видео показаны Европа и Ио, вращающиеся вокруг Юпитера. А на второй части уже Титан, проходящий мимо гиганта.

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Любители дешевых сенсацию любят запустить фейк, чтобы заработать краткосрочную популярность. Но, оказалось, это не тот случай.

Видео с интервальной съемкой было создано путем объединения неподвижных фотографий, снятых в течение нескольких часов в январе 2001 года космическим кораблем "Кассини".

Юпитер
Юпитер / Фото: Pixabay

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Его создал ученый Лаборатории реактивного движения NASA Кевин М. Гилл путем объединения сотен снимков Большого Красного Пятна Юпитера и двух из его четырех спутников.

Гилл впервые опубликовал видео 22 октября 2018 года в Twitter. А на днях оно всплыло у другого пользователя.

По словам его создателя, были внесены небольшие изменения, чтобы подача видео выглядела красивее, чем есть на самом деле, сообщает snopes.com.

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Ранее мы писали, что зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера, в 3D. Зонд NASA "Юнона" позволил лучше и глубже изучить атмосферу Юпитера. Исследователи создали первое трехмерное изображение атмосферных слоев Юпитера.

Александр Трикиша
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