В это сложно поверить: невероятное видео из космоса оказалось настоящим

На первой части видео показаны Европа и Ио, вращающиеся вокруг Юпитера. А на второй части уже Титан, проходящий мимо гиганта.
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Любители дешевых сенсацию любят запустить фейк, чтобы заработать краткосрочную популярность. Но, оказалось, это не тот случай.
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Видео с интервальной съемкой было создано путем объединения неподвижных фотографий, снятых в течение нескольких часов в январе 2001 года космическим кораблем "Кассини".
Его создал ученый Лаборатории реактивного движения NASA Кевин М. Гилл путем объединения сотен снимков Большого Красного Пятна Юпитера и двух из его четырех спутников.
Гилл впервые опубликовал видео 22 октября 2018 года в Twitter. А на днях оно всплыло у другого пользователя.
По словам его создателя, были внесены небольшие изменения, чтобы подача видео выглядела красивее, чем есть на самом деле, сообщает snopes.com.
Ранее мы писали, что зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера, в 3D. Зонд NASA "Юнона" позволил лучше и глубже изучить атмосферу Юпитера. Исследователи создали первое трехмерное изображение атмосферных слоев Юпитера.