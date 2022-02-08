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СЕГОДНЯ Техно

Украина построит морской космодром: когда он начнет запускать ракеты

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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8 февраля, 09:51
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Украина построит "Морской старт" – космодром на базе водной платформы, позволяющей запуск ракет из Атлантического и Индийского океанов
Ранее проект разрабатывали вместе с россиянами, но теперь Украина реализует новый концепт
Ранее проект разрабатывали вместе с россиянами, но теперь Украина реализует новый концепт / Фото: Wikipedia

Стоимость проекта оценивается в 4,8 млрд гривен, и закончить строительство планируют уже к 2025 году.

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Расходы на содержание морского космодрома будут зависеть от размеров запускаемой ракеты, рассказал глава Госкосмоса Владимир Тафтай в интервью Суспільному.

Названая сумма средств – достаточно небольшая стоимость, при этом будут использованы технологические звенья и инфраструктура украинских предприятий, отметил он.

"Морской старт" рассчитан на запуск легких ракет, что будет привлекательным и для операторов космической системы, и для тех, кто запускает спутники, уверен Тафтай.

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Идея была придуман еще в 1995 году, но тогда проект разрабатывался вместе с россиянами. Позже они забрали и передислоцировали платформу на свою территорию.

В 2017 году работы "Морского старта" были возобновлены под руководством компании "С7 Си Лонч".

Новый проект морского космодрома имеет сходство с предшественником только по концепции, но рассчитан на куда меньшие ракеты, и потому обойдется дешевле, заверили в Госкосмосе.

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Напомним, как уже сообщалось, в КБ "Южное" опровергли слухи о том, что в космос запустили устаревший украинский спутник.

Ранее мы также сообщали, что украинский спутник "Сич-2" не выходит на связь – об этом сообщил бывший сотрудник Госкосмоса.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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