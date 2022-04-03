Ученые создали робота-слизняка, которого можно запускать внутрь человека

Новое изобретение может прийти на помощь, если вы случайно проглотили какой-то мелкий предмет

Робот-слизняк может перемещаться по человеческому организму / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученые из Китайского университета Гонконга создали причудливую магнитную слизь, которой можно дистанционно управлять с помощью магнитного поля.

Это странное существо можно будет использовать для перемещения по узким проходам внутри человеческого тела, вероятно, для сбора предметов, которые были по ошибке проглочены. Если, конечно, вы готовы его проглотить…

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Исследователи уверяют, что слизь не токсична для человеческого организма. В ходе испытаний команда смогла извлечь батарею из модели желудка, пишет futurism.com.

Они говорят, что магнитной массе можно придать множество различных форм. Руководитель проекта надеется, что в будущем слизь сможет работать автономно.

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Ранее случился забавный случай с роботом-пылесосом – он сбежал из отеля в Кембридже.