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Ученые нашли кладбище древних летающих рептилий

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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8 апреля, 06:17
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Окаменелости птерозавров хорошо сохранились, в отличие от предыдущих находок
В Чили нашли кладбище древних летающих рептилий
В Чили нашли кладбище древних летающих рептилий / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ученые в Чили сообщили об обнаружении редкого древнего кладбища, где были захоронены окаменелости летающих рептилий, живших около 100 миллионов лет назад.

Считается, что эти летающие рептилии существовали вместе с динозаврами в юрский период и бродили по пустыне Атакама в Андах.

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Было установлено, что останки принадлежат птерозаврам, которые являются своего рода летающими рептилиями, которые питались, фильтруя воду через свои длинные тонкие зубы, как фламинго, сообщает sciencetimes.com.

Результаты открытия имеют глобальное значение, потому что находки этих типов окаменелостей птерозавров очень редки. Это позволит ученым лучше изучить, как жили птерозавры в прошлом.

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Более того, в этом случае еще и окаменелости птерозавров хорошо сохранились. Предыдущие находки были либо сломаны, либо уничтожены временем.

Ранее ученые объяснили, почему у тираннозавра были короткие лапы. Знаменитый хищник из Юрского периода выделялся не только кровожадностью, но и необычным строением тела.

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Также была выдвинута теория, что динозавры могли вымереть от кашля: ученые нашли первые доказательства.

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