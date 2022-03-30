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В Британии обнаружены могилы десятков королей времен короля Артура

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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30 марта, 13:07
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В ходе нового исследования археологи обнаружили могилы десятков британских королей, королев, принцев и принцесс эпохи мифического короля Артура
В Англии обнаружили могилы времен Короля Артура
В Англии обнаружили могилы времен Короля Артура / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Исследователями удалось идентифицировать до 65 могил постримских британских королей и их семей примерно в 20 местах захоронения на западе Великобритании. Могилы датируемые между пятым и седьмым веками нашей эры.

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Древние британцы, похоже, хоронили членов королевских семей без драгоценного инвентаря в простых могилах без каменных надписей рядом с могилами простых христиан, хотя многие королевские могилы были окружены прямоугольным рвом и, вероятно, окружены забором, который с тех пор сгнил.

Археологи читают, что в этом кроется причина того, что могилы остались неразграбленными до сегодняшнего дня.

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До этого исследования было известно захоронение только одного британского короля той эпохи после обнаружения могилы на северо-западе Уэльса, пишет livescience.com.

Король Артур является самым знаменитым из кельтских героев, центральным героем британского эпоса и многочисленных рыцарских романов. Хотя ученые сомневаются в его существовании, но предполагают, что у литературного персонажа был реальный прототип.

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Ранее мы писали, что археологи хотят просканировать Великую пирамиду в Гизе космическими лучами. Ученые и инженеры уже много лет изучают тайны египетских пирамид, но одна тайна так и остается нераскрытой.

Александр Трикиша
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