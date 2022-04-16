Стыдно: Дуров попросил не называть его российским миллиардером

После вторжения России в Украину все больше людей стараются не ассоциироваться со страной-агрессором. Так, основатель соцсети Vkontakte и мессенджера Telegram Павел Дуров попросил издание Forbes не называть его российским миллиардером.
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"Павел уехал из России много лет назад, не собираясь возвращаться", – сообщил его представитель.
Он добавил, что Дуров проживающий в Дубае, в прошлом году получил французское гражданство.
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А еще у него есть украинские корни. Его бабушка была родом из России, о чем сам Дуров рассказал в начале войны.
"Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Ее девичья фамилия Иваненко – украинская, и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине.
Поэтому этот трагический конфликт имеет личное значение как для меня, так и для Telegram", – говорил разработчик.