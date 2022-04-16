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Стыдно: Дуров попросил не называть его российским миллиардером

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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16 апреля, 13:21
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Известный разработчик, имеющий украинские корни, давно выехал из России и уже получил гражданство другой страны
Основатель Telegram Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров / Фото: Getty Images

После вторжения России в Украину все больше людей стараются не ассоциироваться со страной-агрессором. Так, основатель соцсети Vkontakte и мессенджера Telegram Павел Дуров попросил издание Forbes не называть его российским миллиардером.

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"Павел уехал из России много лет назад, не собираясь возвращаться", – сообщил его представитель.

Он добавил, что Дуров проживающий в Дубае, в прошлом году получил французское гражданство.

А еще у него есть украинские корни. Его бабушка была родом из России, о чем сам Дуров рассказал в начале войны.

"Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Ее девичья фамилия Иваненко – украинская, и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине.

Поэтому этот трагический конфликт имеет личное значение как для меня, так и для Telegram", – говорил разработчик.

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