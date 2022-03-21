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СЕГОДНЯ Техно

Как безопасно пользоваться Telegram – инструкция

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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21 марта, 09:12
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Мессенджер Telegram взлетел в популярности после вторжения России в Украину. Миллионы людей черпают из него новости, общаются с родными и близкими
Полиция советует защитить свой аккаунт в Telegram
Полиция советует защитить свой аккаунт в Telegram / Фото: Mashable

Но в то же время есть риск, что вашими данными могут завладеть недоброжелатели, поэтому Национальная полиция Украина предоставила список советов, как безопасно использовать мессенджер.

Читайте также: Помоги уничтожать оккупанта! Куда писать, если увидели вражескую технику

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Как обезопасить Telegram

В первую очередь, нужно позаботиться о конфиденциальность учетной записи. Зайдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность" или "Конфиденциальность" и поменяйте настройки, как указано ниже:

  • Номер телефона → Кто может видеть номер телефона – Никто
  • Номер телефона → Кто может найти по номеру – Мои контакты
  • Последняя активность → Кто может видеть время моей последней активности – Никто
  • Фотографии профиля → Кто может видеть фото и видео моего профиля – Мои контакты
  • Звонки → Кто может мне звонить по телефону – Мои контакты (или Никто, если хотите).
  • Звонки → Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто, если вы предпочитаете не сообщать свой IP-адрес вызывающим абонентам).
  • Пересылка сообщений → Кто может добавлять ссылки на мой аккаунт при отправке моих сообщений – Мои контакты.

Настройка защиты учетной записи:

  • Установите пароль для разблокировки входа в Telegram
  • Включите Автоблокировку Telegram на 1 минуту или 5 минут
  • Включите двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи
  • Для безопасности IP-адреса используйте сервисы VPN.

Ранее мы писали, что в Украине создали онлайн-игру для борьбы с Россией – можно атаковать врага, не выходя из дома.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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