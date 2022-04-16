Соромно: Дуров попросив не називати його російським мільярдером

Відомий розробник, який має українське коріння, давно виїхав із Росії і вже отримав громадянство іншої країни

Засновник Telegram Павло Дуров / Фото: Getty Images

Після вторгнення Росії в Україну все більше людей намагаються не асоціюватися з країною-агресором. Так, засновник соцмережі Vkontakte та месенджера Telegram Павло Дуров попросив видання Forbes не називати його російським мільярдером.

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"Павло виїхав із Росії багато років тому, не збираючись повертатися", – повідомив його представник.

Він додав, що Дуров, який проживає в Дубаї, минулого року отримав французьке громадянство.

А ще він має українське коріння. Його бабуся була родом із Росії, про що сам Дуров розповів на початку війни.