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Соромно: Дуров попросив не називати його російським мільярдером

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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16 квітня, 13:21
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Відомий розробник, який має українське коріння, давно виїхав із Росії і вже отримав громадянство іншої країни
Засновник Telegram Павло Дуров
Засновник Telegram Павло Дуров / Фото: Getty Images

Після вторгнення Росії в Україну все більше людей намагаються не асоціюватися з країною-агресором. Так, засновник соцмережі Vkontakte та месенджера Telegram Павло Дуров попросив видання Forbes не називати його російським мільярдером.

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"Павло виїхав із Росії багато років тому, не збираючись повертатися", – повідомив його представник.

Він додав, що Дуров, який проживає в Дубаї, минулого року отримав французьке громадянство.

А ще він має українське коріння. Його бабуся була родом із Росії, про що сам Дуров розповів на початку війни.

"Якщо ви стежите за моїми постами, то знаєте, що по маминій лінії я веду свій родовід з Києва. Її дівоче прізвище Іваненко – українське, і досі у нас багато родичів, які живуть в Україні.

Тому цей трагічний конфлікт має особисте значення як для мене, так і для Telegram", – говорив розробник.

Олександр Трикіша
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