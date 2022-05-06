Стоп российским электронным книгам и приложениям для чтения – почему их надо запретить

Оплачивая подписку на MyBook или Bookmate, вы спонсируете российские ракеты и танки, которые убивают украинцев и разрушают страну. Поэтому их следует запретить

Покупая услуги российских MyBook или Bookmate, вы поддерживаете агрессора / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Как можно скорее в Украине нужно заблокировать российские мобильные приложения для чтения MyBook (группа компаний ЛитРес) и Bookmate (ООО Букмейт), содержащие запретную литературу.

Несмотря на войну, многие украинцы продолжают пользоваться российским программным обеспечением, то есть по умолчанию спонсируют агрессораподробнее об этом можно узнать здесь.

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С такой просьбой к AppStore и Google Play обратились украинская ассоциация издателей и книгораспространителей (УАИК), а также Министерство цифровой политики Украины.

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Просим вас поддержать инициативу по запрету работы в Украине российских мобильных приложений и компаний по продажам электронного контента (книг),- говорится в обращении,- с момента вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины этот контент является частью активной гибридной войны, проводимой страной-агрессором на нашей территории.

Представители УАИК также попросили поддержки у Министерства культуры и информационной политики (МКИП), СНБО, Госкомтелерадио, участников книжного рынка и читательского сообщества.

Они призывают бойкотировать и блокировать все российские приложения для чтения, представленные в AppStore и Google Play, и не поддерживать деньгами ни один культурный контент от страны-агрессора.

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Важно запретить российские ресурсы по чтению и продаже электронных книг, они спонсируют войну / Фото: unsplash.com

Список приложений, владельцы (или конечные бенефицивры) которых ведут бизнес в Россие – стране-агрессоре, довольно велик, это:

ЛитРес,

MyBook (группа компаний ЛитРес),

Bookmate (ООО Букмейт),

Storytel,

МИФ,

Альпина,

Alpina Didgital,

SmartReading.

Если вы – подписчик этих приложений, то ваши деньги за подписку автоматически идут на бомбы, ракеты и танки, которые разрушают наши украинские города.

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Также УАИК просит запретить российские сайты по чтению и продаже электронных книг, которые продают запрещенные издательства, такие как ЭКСМО, АСТ, Альпина и т.д. Поэтому украинцам стоит бойкотировать все эти ресурсы.

Будем благодарны за распространение информации через ваши каналы коммуникации с призывом к общественности, а также действия по возможному влиянию на решение государственных институтов по запрету работы этих компаний в Украине – резюмируется в обращении, – поскольку российские ресурсы и контент, который они распространяют – элементы гибридной войны. Деньги от такого бизнеса идут стране-агрессору на вооружение и войну с Украиной.

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