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СЕГОДНЯ Техно

Стоп российским электронным книгам и приложениям для чтения – почему их надо запретить

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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6 мая, 15:25
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Оплачивая подписку на MyBook или Bookmate, вы спонсируете российские ракеты и танки, которые убивают украинцев и разрушают страну. Поэтому их следует запретить
Покупая услуги российских MyBook или Bookmate, вы поддерживаете агрессора
Покупая услуги российских MyBook или Bookmate, вы поддерживаете агрессора / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Как можно скорее в Украине нужно заблокировать российские мобильные приложения для чтения MyBook (группа компаний ЛитРес) и Bookmate (ООО Букмейт), содержащие запретную литературу.

Несмотря на войну, многие украинцы продолжают пользоваться российским программным обеспечением, то есть по умолчанию спонсируют агрессораподробнее об этом можно узнать здесь.

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С такой просьбой к AppStore и Google Play обратились украинская ассоциация издателей и книгораспространителей (УАИК), а также Министерство цифровой политики Украины.

Просим вас поддержать инициативу по запрету работы в Украине российских мобильных приложений и компаний по продажам электронного контента (книг),- говорится в обращении,- с момента вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины этот контент является частью активной гибридной войны, проводимой страной-агрессором на нашей территории.

Представители УАИК также попросили поддержки у Министерства культуры и информационной политики (МКИП), СНБО, Госкомтелерадио, участников книжного рынка и читательского сообщества.

Они призывают бойкотировать и блокировать все российские приложения для чтения, представленные в AppStore и Google Play, и не поддерживать деньгами ни один культурный контент от страны-агрессора.

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Важно запретить российские ресурсы по чтению и продаже электронных книг, они спонсируют войну
Важно запретить российские ресурсы по чтению и продаже электронных книг, они спонсируют войну / Фото: unsplash.com

Список приложений, владельцы (или конечные бенефицивры) которых ведут бизнес в Россие – стране-агрессоре, довольно велик, это:

  • ЛитРес,
  • MyBook (группа компаний ЛитРес),
  • Bookmate (ООО Букмейт),
  • Storytel,
  • МИФ,
  • Альпина,
  • Alpina Didgital,
  • SmartReading.

Если вы – подписчик этих приложений, то ваши деньги за подписку автоматически идут на бомбы, ракеты и танки, которые разрушают наши украинские города.

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Также УАИК просит запретить российские сайты по чтению и продаже электронных книг, которые продают запрещенные издательства, такие как ЭКСМО, АСТ, Альпина и т.д. Поэтому украинцам стоит бойкотировать все эти ресурсы.

Будем благодарны за распространение информации через ваши каналы коммуникации с призывом к общественности, а также действия по возможному влиянию на решение государственных институтов по запрету работы этих компаний в Украине – резюмируется в обращении, – поскольку российские ресурсы и контент, который они распространяют – элементы гибридной войны. Деньги от такого бизнеса идут стране-агрессору на вооружение и войну с Украиной.

Также ранее мы писали, что британские санкции больно ударили по России.

Еще интересно узнать, что из-за санкций у России начались проблемы с Aliexpress – не могут оплатить покупки.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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Первое солнечное затмение-2022
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В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

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Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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