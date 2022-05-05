Снова придется воровать: британские санкции больно ударили по России

Санкции запретили россиянам производить отечественные процессоры

Россия осталась без отечественных процессоров

Россия не может покупать иностранные технологии из-за санкций со стороны запада, а теперь еще и собственные производить потеряла возможность.

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Причина – все те же санкции. Великобритания расширила свои санкции на компании МЦСТ и "Байкал Электроникс", которые разрабатывают процессоры "Эльбрус" и "Байкал", пишет kommersant.ru.

"Байкал Электроникс" владеет проектными и производственными лицензиями на все процессоры, но может проводить только разработку и тестирование новых процессоров в рамках завод без права на массовое их изготовление для дальнейшей продажи потребителям.

Конечно, россияне могут наплевать на цивилизованные правила, но вряд ли с ними захочет сотрудничать хотя бы один крупный производитель микросхем.

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Кстати, мы уже писали, что российские техногиганты не могут купить даже подержанное оборудование. Компании обратились за помощью к правительству, а там не видят проблемы.