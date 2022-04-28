У России тоже проблема с Aliexpress – не могут оплатить покупки

Российские банковские карты не принимаются китайской интернет-платформой

Aliexpress не позволяет оплачивать покупки российскими картами / Фото: aliexpress.com

Украинцы столкнулись с проблемами во время покупок на Aliexpress, но та же участь постигла и российских пользователей.

Китайский интернет-магазин не принимает для оплаты карты всех российских банков, хотя ранее в Сети писали только о тех, кто попал под санкции.

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Тем не менее, у россиян остается возможность оплачивать покупки с помощью российского интернет-кошелька QIWI, но компания берет дополнительную комиссию 0,95% от суммы покупки, пишет iphones.ru.

К слову, ранее QIWI восстановил для россиян возможность покупать игры в Steam.

Что касается украинцев, то наши соотечественники не могут получить даже уже оплаченные товары. При этом, неизвестно, смогут ли они вернуть деньги.

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Кстати, мы писали, что у России закончились чипы для выпуска собственных банковских карт. Без европейских поставок Россия не может импортозаместить даже банковские карты.