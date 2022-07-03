Стоп электронным отходам: ученые превращают солнечные панели в энергию

Просроченные громоздкие солнечные панели – в высокоэффективный термоэлектрический материал для сбора энергии. Так ученые нашли решение утилизации электронных отходов

Ученые превратили старые солнечные панели в "радиаторы", чтобы решить проблему электронных отходов / Фото: interestingengineering, freepik.com

Ученые нашли решение утилизации электронных отходов: а именно, тонны негодных к использованию солнечных панелей можно превратить в энергию.

Также мы писали, что CarPlay от Apple поможет купить топливо прямо из авто. Солнечные панели — это сложные технологические элементы, которые в конце своего срока службы превращаются в большие громоздкие листы электронных отходов.

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Подумайте об этом: срок службы солнечных панелей ограничен 30 годами, поэтому ожидается, что глобальные отходы от вышедших из эксплуатации солнечных панелей достигнут 8 миллионов тонн к 2030 году и 80 миллионов тонн к 2050 году.

В настоящее время в большинстве стран мира не имеет планов по решению этой проблемы отходов; однако группа ученых из Агентства по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR) и Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU Singapore), возможно, нашла панацею от этой нарастающей проблемы.



Исследователи разработали новую технологию, которая может превратить просроченные солнечные панели в новый высокоэффективный термоэлектрический материал для сбора энергии, он поглощает тепло и преобразует его в электричество.

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Чтобы достичь этого, исследователи использовали технологию шаровой мельницы для измельчения солнечных элементов в мелкий порошок, что позволило им придать термоэлектрические свойства, такие как преобразование энергии и эффективность охлаждения,- говорится в отчете,- Эти технологии могут продлить жизненный цикл различных продуктов и сократить количество отходов для развития экономики замкнутого цикла.

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