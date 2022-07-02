Про аборт или наркотики никто не узнает: Google будет удалять данные визитов в клиники

Google распознает, когда вы посещали клиники для абортов или наркологические центры, и сотрет посещения из истории местоположений – такова новая политика компании

Google будет автоматически удалять данные о вашем местоположении после визита в клиники / Фото: freepik.com, www.cnet.com

Google распознает, когда вы посещали клиники для абортов или наркологические центры, но теперь эти посещения будут удаляться из вашей истории местоположений.

Также мы писали, что ФИФА использует на ЧМ-2022 искусственный интеллект для фиксации офсайда.Google установил новый протокол для защиты конфиденциальности пользователей: автоматически удаляя посещения клиник для абортов и других важных медицинских учреждений из истории местоположений. Он начнет действовать в ближайшие недели.

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Это изменение коснется только тех, кто вошел в учетную запись Google и включил историю местоположений, которая по умолчанию отключена. Политика автоматического удаления Google ,как поясняется в сообщении в блоге компании, распространяется не только на клиники для абортов, но и:

на посещение приютов для жертв домашнего насилия,

центров лечения наркомании

клиник пластической хирургии.

Хотя личные данные о местоположении могут когда-нибудь быть защищены будущими общенациональными законами о конфиденциальности. Но пользователи могут вручную удалить свою историю местоположений, следуя инструкциям Google.

Обратите внимание, что отключение истории местоположений не удаляет предыдущую активность, которую необходимо удалить вручную. Даже после отключения истории местоположений другие приложения и службы Google, такие как поиск и карты, могут продолжать сохранять данные о вашем местоположении.

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