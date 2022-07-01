Шеф, полный бак: CarPlay от Apple поможет купить топливо прямо из авто

Хорошие новости для водителей – любителей продукции Apple: с помощью приложения CarPlay можно будет оплатить топливо прямо с приборной панели авто и заранее узнать стоимость

Чтобы купить топливо, теперь можно не выходить из машины: CarPlay поможет купить его прямо с приборной панели / Фото: AppleInsider, freepik.com

Apple серьезно обновила приложение CarPlay, вскоре водители смогут оплачивать топливо прямо с приборной панели. Сообщается, что автомобилисты смогут использовать эту функцию сразу после запуска iOS 16, то есть уже в этом году.

Также мы писали, что федералы против TikTok – почему приложение хотят удалить из платформ Apple и Google. Хотя Apple заявила, что новый функционал CarPlay для всей приборной панели появится в автомобилях не ранее конца 2023 года.

Реклама

Однако в медиа просочилась информация, что водители смогут использовать CarPlay для покупки топлива про из своих авто уже к концу этого года. Информацию озвучила бензиновая компания HF Sinclair, которая готова использовать эту функцию.

Мы воодушевлены идеей, что потребители могут перейти к станции Sinclair и купить топливо с экрана навигации своего автомобиля", — сказал Джек Баргер, старший вице-президент HF Sinclair по маркетингу.

Заправочные привязаны к Apple Maps и также предоставляют расширенную версию текущей возможности поиска ближайших заправок. Также ожидается, что CarPlay будет включать фильтрацию заправочных станций по цене.

Реклама

Ранее мы также писали, что Nissan отзывает триста тысяч внедорожников Pathfinder.