Океан рекордно потеплел и поглощает меньше углекислого газа – ученые

Теплосодержание океана неуклонно растет: в 2021 году верхние слои поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году.
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Эта цифра в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии, подчеркивают исследователи, пишет EurekAlert.
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Помимо тепла, океан поглощает от 20 до 30% антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океана.
Однако теперь, с потеплением, его эффективность поглощения углерода падает, и в воздухе остается больше углекислого газа.
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Потепление океана – результат изменений в составе атмосферы, связанных с деятельностью человека. И последствия будут весьма ощутимыми, подчеркивают ученые.
По мере того, как океаны нагреваются, уровень моря повышается, и теплые влажные массы перегружают погодные системы, создавая предпосылки для сильных штормов и ураганов, а также наводнений.
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Глобальное потепление.
- Ранее мы писали о том, в каких регионах люди скоро не смогут работать днем из-за жары.
- Кроме того, ученые заявляли, что Арктика раскаляется и недавно побила рекорд температурой в 38 градусов в ее российской части.
- К концу века, по их мнению, дождь заменит снег в качестве наиболее частых осадков в Арктике, поскольку климатический кризис нагревает северную ледяную шапку планеты.