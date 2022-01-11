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Океан рекордно потеплел и поглощает меньше углекислого газа – ученые

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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11 января, 17:59
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Мировой океан по мере повышения его температуры поглощает все больше энергии и при этом оставляет в воздухе все больше углекислого газа
Потепление океана означает меньше кислорода, но больше штормов и наводнений
Потепление океана означает меньше кислорода, но больше штормов и наводнений / Фото: Pixabay

Теплосодержание океана неуклонно растет: в 2021 году верхние слои поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году.

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Эта цифра в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии, подчеркивают исследователи, пишет EurekAlert.

Помимо тепла, океан поглощает от 20 до 30% антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океана.

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Однако теперь, с потеплением, его эффективность поглощения углерода падает, и в воздухе остается больше углекислого газа.

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Потепление океана – результат изменений в составе атмосферы, связанных с деятельностью человека. И последствия будут весьма ощутимыми, подчеркивают ученые.

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По мере того, как океаны нагреваются, уровень моря повышается, и теплые влажные массы перегружают погодные системы, создавая предпосылки для сильных штормов и ураганов, а также наводнений.

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Глобальное потепление.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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