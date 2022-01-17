Ученым запрещают охлаждать Землю, как в сериале "Сквозь снег"

ООН и другие международные организации призвали запретить системы, которые могут охладить поверхность Земли, – это может быть опасно

Ученых призвали не охлаждать Землю, чтобы случайно не натворить бед / Фото: Getty Images, screenrant.com

Более 60 политических экспертов и ученых заявили, что искусственное ослабление солнечного излучения ничем хорошим не закончится.

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Введение большого количества отражающих частиц в верхние слои атмосферы действительно может охладить планету, но последствия будут скорее негативными, пишет Phys.

Поэтому ученые требуют запретить солнечную геоинженерию, как климатическую политику государств.

Конечно, случайно заморозить Землю, как показывают фантастические фильм и сериал "Сквозь снег", у ученых вряд ли получится, но это окажет плохое влияние на климат, например, Южной Азии.

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Случайно заморозить планету, как в фантастическом сериале, у ученых вряд ли выйдет

Так, искусственное ослабление силы солнечного излучения может ослабить муссонные дожди в этом регионе.

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А в Западной Африке это уничтожит неорошаемые посевы, от которых зависят сотни миллионов людей. Кроме того, Амазонка просто напросто может высохнуть, предупреждают эксперты.

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Ученые также беспокоятся о так называемом терминальном шоке, если заполнение атмосферы частицами, блокирующими Солнце, внезапно прекратится.

Если охлаждение планеты резко прекратится, температура поверхности быстро возрастет. Кроме того, эта технология никак не остановит продолжающееся накопление CO2 в атмосфере.

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В то же время специалисты признают, что технология может принести и пользу, резко снизив риск засухи на юге Африки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Земля изнутри остывает быстрее, чем ожидалось.