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Сине-желтый – не только Украина: как Россия оправдала фейл с комбинезонами астронавтов

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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20 марта, 20:31
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Накануне российские космонавты, прибывшие на МКС, удивили своим внешним видом – они были одеты в желто-синие комбинезоны. В Сети сразу же подумали, что это был акт поддержки Украины
Российские космонавты прилетели на МКС в желто-синих комбинезонах
Российские космонавты прилетели на МКС в желто-синих комбинезонах / Фото: Коллаж: Сегодня

Позволить такое думать в России не могли, поэтому принялись сразу выдумывать нелепые отговорки. В тот же день сами космонавты объяснили, что никакой политики в этом нет, просто "на складе было много желтого материала".

Однако резонанс разошелся по мировым СМИ, поэтому пришлось придумать что-то серьезнее и при этом задеть Украину.

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Российские космонавты в сине-желтых комбинезонах
Российские космонавты в сине-желтых комбинезонах / Фото: скриншот

"Нет необходимости искать какие-то скрытые знаки или символы в нашей форме. Цвет – это просто цвет. Он никак не связан с Украиной.

В противном случае нам пришлось бы признать их права на желтое солнце на голубом небе. В эти дни, хотя мы и в космосе, мы вместе с нашим президентом и нашим народом", – заявил космонавт Олег Артемьев в интервью The Guardian.

Он добавил, что все трое астронавтов из его команды окончили МГТУ им. Баумана, поэтому выбрали цвета своего университета.

А вот глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, известный своим длинным языком, выдал очередной твит, от которого стало стыдно даже американцам.

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"Иногда желтый цвет означает просто желтый цвет. Если бандеровские выродки думают, что мы из-за них поменяем наши цветовые вкусы, перекрасим стартовый комплекс Восточного в серо-буро-малиновый, герб МГТУ Баумана в оранжевый..." – написал Рогозин.

Администратор NASA Билл Нельсон был шокирован заявлением россиянина, но попытался сгладить комментарий.

"Это всего лишь Дмитрий Рогозин. Он время от времени ругается", – сказал Нельсон Associated Press.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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