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Сбой Facebook: работники даже не могут попасть в здание компании

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 октября, 23:11
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Глобальный сбой в работе популярных соцсетей повлиял не только на их пользователей. Работники Facebook не могут попасть в офис, чтобы исправить проблему
Работники Facebook не могут попасть в здание компании
Работники Facebook не могут попасть в здание компании / Фото: REUTERS

В Сети тиражируют сообщение, согласно которому работники компании не могут попасть в офис здания, так как у них не срабатывает электронная карта на входе.

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"Только что разговаривала по телефону с кем-то, кто работает в FB, и мне рассказали, что сегодня утром сотрудники не могут попасть в здание, чтобы начать оценку масштабов отключения, потому что их пропуска не работают", – написала редактор The New York Times Шира Френкель.

Еще один источник утверждает, что, сотрудники Facebook не могут получать внешние электронные письма.

"Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может делать никакой работы. Несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это эквивалент "снежного дня" в компании", – написал в Twitter журналист Райан Мак.

По информации Verge, техническая проблема, по-видимому, является результатом проблем с DNS, а не хакерской атакой, хотя на данный момент Facebook официально не подтвердил причину.

Согласно New York Times, два члена группы безопасности Facebook, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что маловероятно, что кибератака вызвала проблемы, потому что технология, лежащая в основе приложений, отличается. Вряд ли один взлом повлияет на всех сразу.

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Как мы сообщали ранее, из-за сбоя в Facebook Марк Цукерберг потерял уже 6,6 млрд долларов. Акции крупнейших мировых компаний стремительно падают.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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