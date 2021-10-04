Збій Facebook: працівники навіть не можуть потрапити в будівлю компанії

Глобальний збій в роботі популярних соцмереж вплинув не тільки на їх користувачів. Працівники Facebook не можуть потрапити в офіс, щоб виправити проблему

Працівники Facebook не можуть потрапити в будівлю компанії / Фото: REUTERS

У Мережі тиражують повідомлення, згідно з яким працівники компанії не можуть потрапити в офіс будівлі, так як у них не спрацьовує електронна карта на вході.

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"Щойно розмовляла по телефону з кимось, хто працює в FB, і мені розповіли, що сьогодні вранці співробітники не можуть потрапити в будівлю, щоб почати оцінку масштабів відключення, тому що їх пропуски не працюють", – написала редактор The New York Times Шира Френкель.

Ще одне джерело стверджує, що, співробітники Facebook не можуть отримувати зовнішні електронні листи.

"Не працюють не тільки сервіси і додатки Facebook, але і його внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, включаючи Workplace. Ніхто не може робити ніякої роботи. Кілька людей, з якими я розмовляв, сказали, що це еквівалент "снігового дня" в компанії" , – написав у Twitter журналіст Райан Мак.

За інформацією Verge, технічна проблема, мабуть, є результатом проблем з DNS, а не хакерською атакою, хоча на цей момент Facebook офіційно не підтвердив причину.

Згідно New York Times, два члена групи безпеки Facebook, які говорили на умовах анонімності, сказали, що малоймовірно, що кібератака викликала проблеми, бо технологія, що лежить в основі додатків, відрізняється. Навряд чи один злом вплине на всіх відразу.

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Як ми повідомляли раніше, через збій в Facebook Марк Цукерберг втратив вже 6,6 млрд доларів. Акції найбільших світових компаній стрімко падають.