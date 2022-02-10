Погиб или убили? Что на самом деле случилось с Гагариным

Смерть легендарного советского космонавта Юрия Гагарина до сих пор окутана тайной. Сторонники теории заговора не верят в официальную версию СССР

Что на самом деле случилось с Гагариным / Фото: Коллаж: Сегодня

Как известно, Гагарин погиб во время обычного тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Расследование КГБ постановило, что летчик совершил внезапный маневр, из-за которого самолет заглох и разбился, но больше информации они не предоставили.

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Однако это не единственная версия. Что же могло случиться с Юрием Гагариным – самые интересные теории заговора вокруг жизни и смерти легендарного космонавта.

Гагарин был целью КГБ

Самые дикие слухи предполагали, что КГБ преследовал его за критику правительства годом ранее — его друг и коллега Владимир Комаров погиб в результате несчастного случая, который можно было предотвратить.

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Гагарина поместили в сумасшедший дом

Теоретики заговора надеялись, что Гагарин все еще жив и, возможно, отправлен в психиатрическую лечебницу за пьянство и депрессию, от которых он страдал на протяжении многих лет.

Но его коллега Алексей Леонов развенчал этот миф, опознав тело Гагарина после катастрофы по родинке на затылке космонавта.

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Виной всему стала депрессия

Гагарин был героем для всего мира – он встречался с различными главами государств, членами королевской семьи и актерами, которые были поражены его подвигом.

А затем он возвращался к реальностям жизни в СССР. В конце концов он впал в депрессию – Гагарин чувствовал себя бесполезным и несколько потерянным. Он начал сильно пить. Об этом писал начальник подготовки космонавтов генерал Николай Каманин.

Прощальное письмо жене перед полетом в космос

12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин вошел в историю как первый человек, когда-либо облетевший Землю на космическом корабле "Восток-1".

Но полет был настолько рискованным, что Гагарин написал жене прощальное письмо на случай трагедии – она получила его в 1968 году, когда он погиб в авиакатастрофе во время испытаний.

Ему запретили снова лететь в космос

Вернувшись на Землю, Гагарин стал героем в СССР и во всем мире. Несмотря на свое желание продолжать летать, Гагарину больше никогда не разрешали летать в космос.

Правительство не желало потерять столь любимую икону, поэтому его отправили тренировать других космонавтов. Это очень давило на самого Гагарина и, возможно, спровоцировало депрессию.

Гагарин выступил против советской власти

В 1967 году СССР выбрал Владимира Комарова, близкого друга Гагарина, для полета на "Союзе-1".

Корабль был собран в спешке из-за гонки с США, но Комаров согласился и фактически пожертвовал собой ради друга, ведь альтернативой был Гагарин. На обратном пути на Землю парашют Комарова не раскрылся…

Гагарин был опустошен. Через несколько недель после крушения он публично обвинил правительственных чиновников и требовал объяснений от Брежнева, но космонавту намекнули, чтобы он был осторожен.

Проигнорировал тревожное предзнаменование

Космонавты – люди суеверные. Свои приметы были и у Гагарина. Но в тот роковой день он их проигнорировал

В день испытаний космонавт забыл свое удостоверение личности, что, по его мнению, было плохой приметой. Но Гагарин плюнул на примету и все равно полетел.

Гагарин потерял сознание

В 2001 году группа исследователей изучила детали аварии и пришла к выводу, что причиной смерти Гагарина стало открытое вентиляционное отверстие.

Когда Гагарин понял, что вентиляционное отверстие кабины открыто на высоте 4,2 км, он начал снижение до 2 км в соответствии с инструкцией по эксплуатации самолета. Однако он двигался слишком быстро, потерял сознание и разбился.

Виновником катастрофы стал другой пилот

В 2013 году появилась версия, что причиной крушения стала ошибка пилота, но не Гагарина. В этот день проходило испытание Су-15, более крупного истребителя-перехватчика.

Истребитель мог выбрать неверную траекторию полета и перевернуть самолет Гагарина, вынудив его совершить неуправляемое пикирование.