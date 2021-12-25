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Рождество в невесомости: астронавты МКС отправили на Землю поздравительное видео

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
25 декабря, 16:21
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Астронавты на Международной космической станции отправили на Землю праздничное послание для всех жителей нашей планеты
Астронавты МКС поздравили с Рождеством
Астронавты МКС поздравили с Рождеством / Фото: скриншот

В этом году Рождество и Новый год на орбите будут праздновать члены 66-й экспедиции.

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Сейчас на МКС находятся астронавты NASA Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и Марк Ванде Хей, астронавт ЕКА Матиас Маурер и космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Космическая станция делает полный оборот вокруг Земли примерно за 90 минут. Матиас Маурер пошутил, что экипаж будет праздновать Рождество 16 раз.

Ранее мы писали, что астронавтам привезли на МКС индейку и любимый пирог. Накануне корабль Dragon, который доставил на МКС около трех тонн грузов, в том числе привез астронавтам на станции рождественские подарки и праздничный ужин.

Александр Трикиша
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