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Різдво у невагомості: астронавти МКС відправили на Землю вітальне відео

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
25 грудня, 16:21
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Астронавти на Міжнародній космічній станції відправили на Землю святкове послання для всіх людей
Астронавти МКС привітали з Різдвом
Астронавти МКС привітали з Різдвом / Фото: скріншот

Цього року Різдво та Новий рік на орбіті святкуватимуть члени 66-ї експедиції.

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Зараз на МКС знаходяться астронавти NASA Раджа Чарі, Томас Маршберн, Кайла Беррон та Марк Ванде Хей, астронавт ЕКА Матіас Маурер та космонавти Роскосмосу Антон Шкаплеров та Петро Дубров.

Космічна станція робить повний оберт навколо Землі приблизно за 90 хвилин. Матіас Маурер пожартував, що екіпаж святкуватиме Різдво 16 разів.

Раніше ми писали, що астронавтам привезли на МКС індичку та улюблений пиріг. Напередодні корабель Dragon, який доставив на МКС близько трьох тонн вантажів, у тому числі привіз астронавтам на станції різдвяні подарунки та святкову вечерю.

Олександр Трикіша
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Олександра Захарова

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