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Россия запускает корабль в космос: онлайн видеотрансляция

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
5 октября, 07:20
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Во вторник, 5 октября, запланирован запуск пилотируемого корабля "Союз МС-19" к Международной космической станции. Следите за прямой трансляцией запуска экспедиции МКС-66
Россия запускает корабль на МКС
Россия запускает корабль на МКС

Запуск будут производить со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Начало трансляции намечено на 8:45 по киевскому времени, а сам запуск состоится в 11:55:02.

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Трансляция запуска "Союз МС-19"

На сайте Роскосмоса сообщают, что во время 66-й экспедиции на МКС будет реализован уникальный научно-просветительский проект "Вызов", в рамках которого россияне первыми в мире осуществят съемки игрового кино в космическом пространстве.

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В состав экипажа МКС-66 входят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко, Юлия Пересильд.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" состоится 5 октября, а стыковка с российским сегментом МКС – спустя два витка после выхода на целевую орбиту.

Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 – 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС – не менее 12 суток.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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