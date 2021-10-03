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NASA завершило испытание нового двигателя: они отправят первую женщину на Луну

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 октября, 16:30
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NASA завершило серию испытаний модернизации одного двигателя RS-25, предназначенного для будущих миссий на Луну. Это позволит снизить стоимость каждого двигателя на 30 процентов
NASA успешно испытало новый двигатель для ракет
NASA успешно испытало новый двигатель для ракет / Фото: NASA

Во время испытания 30 сентября операторы запустили опытный двигатель RS-25 № 0528, использовавшийся в каждом из семи испытаний в серии, на более чем восемь минут (500 секунд), столько же времени, сколько требуется во время фактического запуска.

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"Эта успешная серия испытаний двигателя Space Launch System RS-25 приближает нас на один шаг к производству первого набора двигателей для будущих миссий Artemis на Луну.

Мы тестируем детали двигателя, изготовленные с использованием передовых технологий производства, которые могут снизить стоимость каждого двигателя более чем на 30 процентов, но при этом сохранить надежность и высокие характеристики", – сказал менеджер отдела жидкостных двигателей SLS Джонни Хефлин.

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NASA
NASA / Фото: pixabay.com

Протестированные компоненты включали напечатанный на 3D-принтере гидроаккумулятор для гашения колебаний давления, которые могут вызвать нестабильность полета, и основную камеру сгорания, изготовленную с использованием технологии соединения горячего изостатического давления, сообщается на сайте NASA.

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Четыре двигателя РС-25 вместе с парой твердотопливных ракетных ускорителей будут обеспечивать питание Space Launch System при запуске. Миссия Artemis планируется на 2024 год. Ее задача – впервые в истории высадить на Луну женщину.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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