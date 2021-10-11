Рекорд откладывается: полет 90-летнего актера в космос перенесли из-за погоды

Blue Origin перенесла запуск полета New Shepard со вторника по среду, 13 октября, из-за погодных условий. В состав экипажа входит звездный актер Уильям Шатнер

Уильям Шатнер полетит в космос в 90 лет / Фото: Twitter

Запуск запланирован на среду в 16:30 по киевскому времени с собственной стартовой площадки Blue Origin в Западном Техасе. Миссия получила название NS-18.

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В состав экипажа New Shepard из четырех человек входит 90-летний актер Уильям Шатнер, наиболее известный ролью капитана Джеймса Т. Кирка из сериала и фильмов "Звездный путь".

Как мы писали ранее, у 90 лет Шатнер станет самым старым человеком, побывавшим в космосе, побив рекорд, установленный в предыдущем полете New Shepard 82-летним Уолли Фанком.

Шатнер сыграл немало ролей в телешоу и фильмах, но больше всего запомнился как командир звездолета USS Enterprise в оригинальном сериале "Стартрек" с 1966 по 1969 год. Также он снялся в семи полнометражных фильмах "Звездного пути" с 1979 по 1994 год.