Рекорд відкладається: політ 90-річного актора в космос перенесли через погоду

Blue Origin перенесла запуск польоту New Shepard з вівторка по середу, 13 жовтня, через погодні умови. До складу екіпажу входить зоряний актор Вільям Шатнер

Вільям Шатнер полетить в космос у 90 років / Фото: Twitter

Запуск запланований на середу о 16:30 за київським часом з власного стартового майданчика Blue Origin в Західному Техасі. Місія отримала назву NS-18.

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До складу екіпажу New Shepard з чотирьох чоловік входить 90-річний актор Вільям Шатнер, найбільш відомий роллю капітана Джеймса Т. Кірка з серіалу і фільмів "Зоряний шлях".

Як ми писали раніше, у 90 років Шатнер стане найстарішою людиною, що побувала в космосі, побивши рекорд, встановлений в попередньому польоті New Shepard 82-річним Уоллі Фанком.

Шатнер зіграв чимало ролей в телешоу і фільмах, але найбільше запам'ятався як командир зорельота USS Enterprise в оригінальному серіалі "Стартрек" з 1966 по 1969 рік. Також він знявся в семи повнометражних фільмах "Зоряного шляху" з 1979 по 1994 рік.