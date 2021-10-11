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Рекорд відкладається: політ 90-річного актора в космос перенесли через погоду

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 12:57
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Blue Origin перенесла запуск польоту New Shepard з вівторка по середу, 13 жовтня, через погодні умови. До складу екіпажу входить зоряний актор Вільям Шатнер
Вільям Шатнер полетить в космос у 90 років
Вільям Шатнер полетить в космос у 90 років / Фото: Twitter

Запуск запланований на середу о 16:30 за київським часом з власного стартового майданчика Blue Origin в Західному Техасі. Місія отримала назву NS-18.

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До складу екіпажу New Shepard з чотирьох чоловік входить 90-річний актор Вільям Шатнер, найбільш відомий роллю капітана Джеймса Т. Кірка з серіалу і фільмів "Зоряний шлях".

Як ми писали раніше, у 90 років Шатнер стане найстарішою людиною, що побувала в космосі, побивши рекорд, встановлений в попередньому польоті New Shepard 82-річним Уоллі Фанком.

Шатнер зіграв чимало ролей в телешоу і фільмах, але найбільше запам'ятався як командир зорельота USS Enterprise в оригінальному серіалі "Стартрек" з 1966 по 1969 рік. Також він знявся в семи повнометражних фільмах "Зоряного шляху" з 1979 по 1994 рік.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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