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Работает на 180 км! Украина получит от США комплексы ПВО NASAMS (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 июля, 15:06
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Сайт "Сегодня" рассказал, что известно о новом оружии
NASAMS был принят на вооружение в 1994 году
NASAMS был принят на вооружение в 1994 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки продолжают отправлять Украине вооружение, чтобы наша страна могла противостоять российским захватчикам. Стало известно, что Украине передадут два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, четыре дополнительных противоартиллерийских радара и до 150 000 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Об этом пишет Reuters.

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Сайт "Сегодня" выяснил особенности комплекса NASAMS.

Норвежское оружие

Как отмечается, NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

При этом работы по созданию велись в начале 1990-х годов, а сам комплекс был принят на вооружение Норвегией в 1994 году.

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Интересно, что испытания показали, что система может быть использована для уничтожения крылатых ракет.

NASAMS 2 испанской армии. Фото – Википедия.
NASAMS 2 испанской армии. Фото – Википедия.

Характеристики NASAMS:

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  • дальность поражения (в зависимости от использованных ракет) может составлять от 20 до 180 км: ЗРК NASAMS – 20 (ракетой AMRAAM ER – 40);
  • дальность поражения авиационных версий ракет: AIM-120A/B – 55-75, AIM-120C-5 – 105, AIM-120C-7 – 120, AIM-120D – 180;
  • высота поражения – до 21 км;
  • вероятность поражения цели одной ракетой – 0,85;
  • время реакции – 10 с;
  • время перевода из боевого положения в походное – 3 минуты (возможно до 1,5);
  • время перевода из походного положения в боевое – 15 минут;
  • максимальная скорость поражаемой цели – 1000 м/с;
  • максимальная скорость полета ракеты – 1020 м/с;
  • среднее время наработки на отказ – 300 ч.

Ранее военный эксперт Олег Жданов также заявлял, что Украина получит в рамках военной помощи комплексы NASAMS, и рассказал, поможет ли это Украине.

"Поможет, просто вопрос в их количестве. У нас самая крупная страна Европы, и нам нужны не десятки, а сотни этих систем, чтобы закрыть города. Но в принципе, если хотя бы несколько десятков будет поставлено, мы сможем по периметру границ нашей страны сделать такой своеобразный "воздушный забор". Расставить их, чтобы они хотя бы прореживали ряды ракет при массовом ударе, а при одиночном — перехватывали. У них достаточная высота, 16 км, и дальность небольшая, 40 км. Но время реакции системы настолько высокая, что она может справиться и со сверхзвуковыми ракетами", – сказал он.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже изо всех сил бьют по оккупантам.

Павел Чернышук
Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня Больше статей автора
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Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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