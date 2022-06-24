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HIMARS уже бьют оккупантов! Почему Украина так ждала эти РСЗО от США (фото, видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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24 июня, 14:40
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Сайт "Сегодня" рассказывает о всех преимуществах системы
Система предназначена для атаки районов сосредоточения врага.
Система предназначена для атаки районов сосредоточения врага. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в нашу страну прибыла первая партия американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Журналист Андрей Цаплиенко уже опубликовал первые кадры боевого применения американского оружия по позициям оккупантов.

Сайт "Сегодня" рассказал, что это за реактивная система.

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Что известно

Как отмечается, M142 HIMARS был создан на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США. Система может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.

Сама система производится компанией BAE Systems Mobility & Protection Systems, а ракетная часть – фирмой Lockheed Martin. О разработке M142 HIMARS впервые стало известно в 1994 году. HIMARS включает в себя боевую машину модели М142, транспортно-заряжающую машину, реактивные снаряды (управляемые и неуправляемые), а также средства управления огнем.

Интересно, что M142 HIMARS была испытана в качестве универсальной пусковой установки – как для пуска ракет типа "земля-земля", так и для пуска зенитных ракет AIM-120 AMRAAM в варианте наземного базирования.

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Характеристики HIMARS:

  • масса (одной установки) – 11 000-16 000 кг;
  • скорость – около 85-96 км/ч;
  • основное вооружение – 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS;
  • калибр – 227 мм;
  • скорострельность – 1, 2, 3, все 6 выстрелов/мин;
  • прицельная дальность – от 2 км до 500 км;
  • максимальная дальность – 300 км для MGM-140 ATACMS, 500 км – для PrSM.

При этом экипаж одной системы состоит всего из трех человек – командир расчета, оператор и водитель.

Также известно о том, что M142 HIMARS предназначен для атаки районов сосредоточения противника, его артиллерии и других вооружений; командных пунктов и систем управления; узлов технической поддержки и т.д.

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Преимуществом системы является ее повышенная мобильность, а также высокий уровень автоматизации и точности. При этом сама система "авиатранспортабельная" (после выгрузки из самолета время доведения до готовности – не более 10 мин.). Также интересно то, что в залпе 6-ю управляемыми ракетами каждая ракета делится на множество мелких зарядов – система имеет возможности поражения целей на значительной площади.

Ориентировочно одна M142 HIMARS оценивается в примерно $5,6 млн.

HIMARS на авиабазе Баграм в Афганистане, 13 марта 2014 года. Фото – Википедия.
HIMARS на авиабазе Баграм в Афганистане, 13 марта 2014 года. Фото – Википедия.

Военный эксперт, экс-служащий итальянской армии Томас Тейнер в интервью "Радио Свобода" заявил, что дальнобойность этих систем зависит от того, какие боеприпасы с ними используются.

"Боеприпасы семейства GMRLS имеют дальность стрельбы более 70 километров (на самом деле даже больше, но реальный максимум засекречен) и используются в контейнерах, вмещающих по 6 таких ракет. Тактические ракеты ATACMS могут лететь на расстояние до 300 километров, каждый контейнер содержит одну такую ракету", – отметил он.

По его словам, нужны 10 минут, чтобы научиться заряжать пусковые установки, час – чтобы научиться стрелять. Научиться управлять гусеничной транспортно-заряжающей машиной – один день. Эксперт также отметил, что 99% работы в HIMARS и MLRS выполняется бортовым краном и электронной системой управления огнем.

"Сложнее будет разработать и применить правильную доктрину применения этих систем. Обе они нуждаются в очень точных координатах цели. Поэтому наводчики, корректировщики, операторы дронов и разведгруппы должны быстро предоставлять точные координаты экипажам установок. Это легко, если вы обнаружили российский командный пункт или склад, который никуда не убежит. Это сложно, если вы заметили отряд пехоты, или движущуюся российскую колонну, или поезд", – рассказал он.

В последнем случае необходимо рассчитать дистанцию, которую проделает движущийся объект до того момента, как по нему ударит ракета; рассчитать точные координаты, в которых объект окажется во время удара; отправить их боевому расчету ракетной установки, который в свою очередь должен сразу же нанести удар.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, американские РСЗО дают Украине возможность работать в глубине обороны противника, где скапливаются основные резервы войск, основные склады по обеспечению фронта.

"Если уничтожить склады – фронт останется без боеприпасов... Это нам очень поможет в выполнении задач как по обороне наших городов, так и по их освобождению", – добавил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о самоходных пушках-гаубицах Panzerhaubitze 2000, которые ВСУ уже используют против российских оккупантов, а также об уникальных гаубицах М777. Также мы рассказали, что такое реактивные системы залпового огня MLRS.

Павел Чернышук
Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня Больше статей автора
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