Голос черной дыры ошеломил землян – NASA озвучило космические звуки из созвездия Персея

Астрономы NASA смогли воссоздать "голос", испускаемый черной дырой в созвездии Персея: звучит угрожающе. Для этого ученые использовали рентгеновский телескоп Chandra

NASA озвучило космические звуки черной дыры из созвездия Персея / Фото: NASA, freepik.com

Черная дыра может "разговаривать" – по крайней мере издавать пугающие звуки: исследователям из NASA удалось озвучить одну из таких дыр, находящихся в созвездии Персея. Астрономы использовали для этого рентгеновский телескоп Chandra, вернее полученные с его помощью данные и преобразовали их в звуки.

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Думать, что космос полностью "глухой" – распространенное заблуждение, многие из нас считают, что раз в космосе сплошной вакуум, то и звуковых волн там не может быть. Однако немалое количество газов, которые скапливаются среди галактик, создают пространство, в котором вполне могут распространяться звуки.

Астрономы NASA использовали рентгентелескоп Chandra и получили "голос" черной дыры / Фото: NASA

Впервые учеными было обнаружено, что в самом "сердце" скопления галактик созвездия Персей существуют волны давления, еще 19 лет назад. Эти волны давления создаются именно черной дырой, в итоге в горячем газе происходит определенное колебание.

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Таким образом в NASA сумели воссоздать "голос" черной дыры, на основе данных рентгентелескопа Chandra. После трансформирвоания этих данных в звук получилась нота, звучащая примерно на 57 октав ниже ноты "до" первой октавы. Астрономам пришлось в сотни раз усилить звук, чтобы сделать голос черной дыры различимым для уха человека.

А еще в NASA смогли озвучить "голос" другой черной дыра М87, которая в 6,5 млрд раз массивнее самого Солнца. Это удалось сделать при помощи сбора показателей сразу 3-х телескопов.

Так, астрономы собрали рентгеновские лучи от Chandra (данные высоких тонов), оптический свет от космического телескопа Hubble (данные средних тонов) и провели анализ радиоволн от Atacama Large Millimeter Array (низкие тона). В итоге звучание такой огромной черной дыры оказалось "добрее", чем устрашающий голос дыры из созвездия Персея.

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