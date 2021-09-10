Похож на тамагочи: представлен круглый смартфон из кукурузы

Ищете оригинальный смартфон? Скоро у вас будет шанс выделиться среди друзей. Представлен круглый смартфон Cyrcle Phone 2.0, который больше похож на тамагочи

Круглый телефон можно будет купить за тысячу долларов

Необычный смартфон работает на базе операционной системы Android 10, поддерживает сети 4G LTE и может похвастаться сразу двумя выходами под наушники.

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Устройство будет иметь на борту 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Также предусмотрен слот для карт памяти.

Корпус новинки сделан из материала на основе кукурузы, а кнопки – из переработанного термопластичного полиуретана.

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Разработчик обещает, что все приложения будут оптимизированы под круглый дисплей, диаметр которого составляет 3,45 дюйма с разрешением 800 x 800 точек. Стоимость новинки составит 999 долларов (около 27 тысяч грн), пишет gagadget.com.

Ранее была представлена беспроводная зарядка, работающая на расстоянии в три метра. Компания Motorola продемонстрировала революционную технологию беспроводной зарядки смартфонов, которая может одновременно заряжать несколько устройств на расстоянии.