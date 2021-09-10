Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Техно

Схожий на тамагочі: представлений круглий смартфон з кукурудзи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 вересня, 20:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шукаєте оригінальний смартфон? Скоро у вас буде шанс виділитися серед друзів. Представлений круглий смартфон Cyrcle Phone 2.0, який більше схожий на тамагочі
Круглий телефон можна буде купити за тисячу доларів
Круглий телефон можна буде купити за тисячу доларів

Незвичайний смартфон працює на базі операційної системи Android 10, підтримує мережі 4G LTE і може похвалитися відразу двома виходами під навушники.

Читайте також: Український сайт злив характеристики iPhone 13 ще до його прем'єри

Реклама

Пристрій буде мати на борту 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої сховища. Також передбачений слот для карт пам'яті.

Корпус новинки зроблений з матеріалу на основі кукурудзи, а кнопки – з переробленого термопластичного поліуретану.

Реклама

Розробник обіцяє, що всі програми будуть оптимізовані під круглий дисплей, діаметр якого становить 3,45 дюйма з роздільною здатністю 800 x 800 точок. Вартість новинки складе 999 доларів (близько 27 тисяч грн), пише gagadget.com.

Раніше була представлена бездротова зарядка, що працює на відстані в три метри. Компанія Motorola продемонструвала революційну технологію бездротової зарядки смартфонів, яка може одночасно заряджати декілька пристроїв на відстані.

смартфони
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти