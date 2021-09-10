Схожий на тамагочі: представлений круглий смартфон з кукурудзи

Шукаєте оригінальний смартфон? Скоро у вас буде шанс виділитися серед друзів. Представлений круглий смартфон Cyrcle Phone 2.0, який більше схожий на тамагочі

Круглий телефон можна буде купити за тисячу доларів

Незвичайний смартфон працює на базі операційної системи Android 10, підтримує мережі 4G LTE і може похвалитися відразу двома виходами під навушники.

Читайте також: Український сайт злив характеристики iPhone 13 ще до його прем'єри

Реклама

Пристрій буде мати на борту 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої сховища. Також передбачений слот для карт пам'яті.

Корпус новинки зроблений з матеріалу на основі кукурудзи, а кнопки – з переробленого термопластичного поліуретану.

Реклама

Розробник обіцяє, що всі програми будуть оптимізовані під круглий дисплей, діаметр якого становить 3,45 дюйма з роздільною здатністю 800 x 800 точок. Вартість новинки складе 999 доларів (близько 27 тисяч грн), пише gagadget.com.

Раніше була представлена бездротова зарядка, що працює на відстані в три метри. Компанія Motorola продемонструвала революційну технологію бездротової зарядки смартфонів, яка може одночасно заряджати декілька пристроїв на відстані.