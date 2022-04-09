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Подписал приговор: как в России отреагировали на блокировку канала Госдумы в Youtube

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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9 апреля, 14:59
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В ближайшее время видеохостинг будет заблокирован в России
В России открыто заявили о блокировке Youtube
В России открыто заявили о блокировке Youtube / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия готовится к блокировке популярного видеохстинга Youtube в отместку за блокировку канала Госдумы РФ Дума ТВ.

Роскомнадзор уже длительное время грозил блокировкой сервису, но никак не решался на этот шаг. Вероятно, давали время российским каналам перенести контент на другие платформы.

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Но последнее решение Google вывело россиян из себя. Косвенно это подтвердила спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", – написала она в своем Telegram-канала.

Также "войну" Youtube объявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев

"Нам фактически не оставляют выбора. Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством. Не мы объявили информационную войну", – заявил он.

Что касается Google, то в компании объяснили блокировку канала "Дума ТВ" соблюдением санкций.

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"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", – рассказала пресс-служба Google.

Напомним, за блокировку канала "Царьград" Россия украла со счетов Google миллиард рублей и направила их на войну против Украины.

Александр Трикиша
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