Youtube-канал Госдумы России попал под санкции Google

Тысячи россиян потеряли еще один источник пропагандистской информации

Youtube-канал "Дума ТВ" заблокирован по решению Google / Фото: Коллаж: Сегодня

Google продолжает делать все, чтобы Россия окончательно заблокировала сервисы компании. Популярный видеохостинг Youtube заблокировал канал Государственной думы России Дума ТВ".

На канале было 145 тысяч подписчиков, а все видео, размещенные на канале, суммарно собрали более 100 миллионов просмотров.

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На канале выходили комментарии депутатов Госдумы и трансляции пленарных заседаний, а также авторские программы пропагандистов.

Напомним, за блокировку канала "Царьград" Россия украла со счетов Google миллиард рублей и направила их на войну против Украины.

В то же врем против самого Google были введены санкции. Также уже длительное время Роскомнадзор угрожает заблокировать Youtube. Государственным каналам и вузам уже было поручено переместить свой контент на национальные платформы.