Россия украла у Google миллиард рублей и отправила на войну против Украины

Международным компаниям нужно дважды подумать, прежде чем продолжать работать в России

Россия отправила на войну деньги, украденные у Google / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российский телеканал Царьград получил миллиард рублей от Google в качестве компенсации за блокировку канала в Youtube и пообещал потратить средства на войну в Украине.

Но дело в том, что Google не добровольно выплатил деньги каналу – ранее эта сумма была заморожена на российских счетах компании, а теперь ее передали Царьграду. В цивилизованном мире это называется воровство.

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При этом, в компании пригрозили, что в будущем сумма может вырасти до миллиарда долларов. Но Google уже готовится к закрытию своего офиса в РФ.

"Царьград" получил от Google первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube. Если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов", – сообщил телеканал.

Царьград пошел в суд против Google после удаления канала в Youtube. В России утверждали, что удаление канала является незаконным и противоречит собственным пользовательским правилам компании.

Но на деле причина блокировки канала достаточно проста – учредитель канала Константин Малофеев находится под санкциями США из-за тогда еще конфликта на востоке Украины.

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Кстати, Россия готовится к закрытию Youtube. Местным вузам дали время, чтобы перенести свой контент в другие видеохостинги.