Почему мужчинам астронавтам разрешают оставаться в космосе дольше, чем женщинам

Ограничение по половому признаку в астронавтике основывается по медицинским показателям

Мужчинам разрешают оставаться в космосе дольше / Фото: NASA

Магнитосфера и атмосфера Земли защищают человечество от вредных космических лучей, но на МКС нет атмосферы, поэтому астронавты подвергаются более высокому уровню ионизирующего излучения.

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В соответствии с текущими ограничениями, установленными NASA в 1989 году, предел эффективной дозы для карьеры космонавта основан на максимальном 3% избыточном риске смертности от рака в течение жизни.

Этот риск оценивается по шкале в зависимости от возраста и пола, начиная от нижнего предела радиации в 180 миллизивертов для 30-летней женщины до верхнего предела в 700 мЗв для 60-летнего мужчины.

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Так почему же для женщин-астронавтов установлен более низкий карьерный предел радиационного облучения, чем для мужчин-астронавтов?

NASA удалось установить, что когда женщины и мужчины подвергались воздействию высоких уровней радиации в течение одинаковых периодов времени, то женщины более чем в два раза превышали риск развития рака легких по сравнению с мужчинами, сообщает livescience.com.

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"Принято считать, в основном на основании данных о выживших после атомных бомбардировок в Японии, что женщины, особенно в отношении рака легких, более чувствительны к ионизирующему излучению, чем мужчины", – рассказала член комитетов Национального совета по Радиологическая защита и измерения Джулиана Престон.

Впрочем, сейчас NASA изучает возможность увеличения порога до 600 мЗв для всех астронавтов всех возрастов, так что в будущем ограничения по половому признаку среди астронавтов могут исчезнуть.