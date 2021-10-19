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Что произойдет с вашим телом, если вы умрете в космосе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
19 октября, 07:38
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Путешествия в космос уже не кажутся такой уж фантастикой. Вскоре мы отправимся на другие планеты в отпуск или для постоянной жизни. А что произойдет, если там кто-то умрет?
Разложение тела в космосе отличается от привычного процесса на Земле
Разложение тела в космосе отличается от привычного процесса на Земле / Фото: Pixabay

Буквально несколько дней назад компания Blue Origin провела второй запуск своей капсулы New Shepard с туристами на борту, установив новый комический рекорд. А Илон Маск намерен открыть колонию на Марсе.

С такими перспективам ученым уже пора думать о том, каково будет жить в космосе, а также о том, что произойдет, если там кто-то умрет.

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Что происходит с телом на Земле

После смерти здесь, на Земле, человеческое тело проходит несколько стадий разложения. Они были описаны еще в 1247 году в работе китайского ученого Сун Цы.

Если кратко:

  • Прекращается кровообращение, тело остывает, мышцы становятся жесткими – это состояние называют трупным окоченением.
  • Затем ферменты и белки разрушают стенки клеток, а бактерии из кишечника распространяются по всему телу и пожирают мягкие ткани – начинается гниение.
  • Есть также внешние факторы, которые влияют на процесс разложения, включая температуру, активность насекомых, способ погребения тела (закапывание, сожжение, мумификация и т.д.).

А как это будет в космосе?

Профессор прикладной биологической антропологии университета Теессайд Тим Томпсон предложил свою версию, которая была опубликована в издании The Conversation.

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Различная гравитация на других планетах, безусловно, повлияет на стадию трупного окоченения. А отсутствие гравитации в открытом космосе будет означать, что кровь не будет скапливаться в так называемые трупные пятна.

Внутри скафандра трупное окоченение все равно возникнет, поскольку оно является результатом прекращения функций организма.

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Тем не менее, бактериям из кишечника необходим кислород, поэтому ограниченное количество воздуха в скафандре может значительно замедлить процесс.

Микробы из почвы также способствуют разложению, и поэтому любая среда, которая подавляет действие микробов, например, чрезмерная засуха, увеличивает шансы на сохранение мягких тканей.

Кость – это живой материал, состоящий как из органических материалов, таких как кровеносные сосуды и коллаген, так и из неорганических материалов в кристаллической структуре. В музеях мы видим как раз неорганические остатки.

Но в условиях, отличающихся от условий на Земле, процесс разложения может полностью измениться, вместо скелета от тела будут оставаться только мягкие ткани. Это уже не говоря об отсутствии на других планетах насекомых и животных-падальщиков.

Температура также является ключевым фактором разложения. На Луне, например, температура может быть в диапазоне от 120 °С до -170 °С. Таким образом, на теле могут появиться признаки изменения, вызванного воздействием тепла или низких температур.

В любом случае, будущим колонистам, вероятно, придется изобрести новый способ погребения тел, учитывая особенности той или иной планеты.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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